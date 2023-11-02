"المركزى المصري" يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة في سابع اجتماع للجنة السياسات النقدية فى 2023.

قرار تثبيت الفائدة جاء متوافق مع توقعات بنوك الاستثمار اللي توقعت تثبيت اسعار الفائدة فى اطار خطط مواجهة التضخم اللي بيواصل ارتفاعاته في الشهور الأخيرة وسجل ما يزيد على الـ 40% وهي أعلى نسبة للتضخم فى مصر.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.