ختام الدورة الرياضية لكرة القدم لأفرع مياه الشرب بالشرقية

شهد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وعدد من قيادات الشركة ختام فعاليات الدورة الرياضية لكرة القدم لعام ٢٠٢٣_ ٢٠٢٤ بمشاركه كافه أفرع الشركة .

وشهد اليوم الختامي لقاء نهائي الدورة الرياضية بين شباب أولاد صقر وشباب فرع أبو حماد في إطار من الروح الرياضية، والتي قد انتهت بفوز شباب أولاد صقر بكأس الدورة موجهين شكرهم وتقديرهم للمهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لحرصه الشديد علي دعم مثل هذه الفعاليات والدورات الرياضية والتي تساهم في تعزيز مشاعر المحبه والتآخي بين العاملين بكافه افرع الشركة .

وقال رئيس الشركة، أن الرياضة لغة مشتركة تزيد من التفاهم والتعاون وخلق روح الفريق بين المشاركين، والتشجيع على ممارسة الرياضة أحد المفاهيم التى نسعى إلى تعميقها لدى العاملين، والتى تنعكس على تحسين أدائهم أثناء العمل.

هذا وقد حرص رئيس الشركة علي لقاء الفريق الفائز وتسليمه الجوائز وكأس الدورة، موكدًا دعمه الشديد وحرصه علي دعم مثل هذه الفاعليات والانشطه لما لها من اثر بالغ في رفع الروح المعنوية للعاملين وتحقيق الترابط وتقويه أواصل المحبه والزمالة بين العاملين مما ينعكس علي الاداء الوظيفي وتحقيق التكامل بين كافه الافرع وقطاعات الشركة، موجها الشكر لكل المشاركين والمنظمين من اعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لهذا الحدث الرياضى الهام.