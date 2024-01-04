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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رقم مفزع عن أعداد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 22438 شهيدا و57614 جريحا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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كتائب القسام تنفذ عدة عمليات في مناطق متفرقة بقطاع غزة

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صحة غزة: 125 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ومُحصلة الشهداء 22438

 

أدانت حركة حماس الاعتداء على أحد المقار في العراق، الذي أسفر عنه اغتيال أبو تقوى السعيدي.

وقالت حماس، في بيان لها: "ندين الاعتداء الغادر على إحدى المقار الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، الذي أدى إلى ارتقاء نائب قائد عمليات حزام بغداد أبو تقوى السعيدي ونعتبره انتهاكًا وتعديًا على سيادة العراق وأمنه، خدمةً للأجندة الصهيونية الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

 ونُفذت غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات لفصائل مدعومة من إيران في العاصمة العراقية بغداد، كما استهدفت سيارة تقل "أبو تقوي السعيدي" أحد قياديي حركة النجباء.

 كما أكدت أيضًا استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وسمع دوي انفجار قرب المطار بمنطقة عينكاوة في محافظة أربيل، مرجحة أن يكون الانفجار ناجمًا عن طائرة مسيرة.

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