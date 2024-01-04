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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات في مناطق متفرقة بقطاع غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

دمرت كتائب القسام، دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأضافت القسام، أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت الكتائب في بيان لها، إن قواتها تمكنت من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة، متمركزة داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

 

وأضافت : "كتائب القسام تستهدف تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل، أن قواتها استهدفت دبابتي ميركفاه صهيونتين بقذائف "الياسين 105" بمنطقتي المحطة والكتيبة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى أن مجاهدو القسام فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ودكت  القوات المتحشدة في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون.

 

 

 

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