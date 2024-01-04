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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: 125 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ومُحصلة الشهداء 22438

وزارة الصحة في قطاع
وزارة الصحة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22438 شهيدًا و57614 مُصابًا، وذلك بعد أن ارتكب الاحتلال 13 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدًا و318 مُصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاهرة وغير إنسانية مع التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع.

ووصف القدرة سلوك الاحتلال الإسرائيلي بالإجرامي وقال إنه يشكل تهديدًا وخطرًا على مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة في المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن الاحتلال يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.

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