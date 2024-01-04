بروتوكولات تعاون مع عدة جهات لخدمة ملف المصريين في الخارج

حصاد وزارة الهجرة 2023..

شهد عام 2023 تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم، وكذلك المزيد من الإنجازات في عدد من الملفات المهمة التي تعكف على تنفيذها ومنها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من خبرائنا المصريين بالخارح.

وفي ضوء ذلك قامت وزارة الهجرة بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في إطار تنفيذ مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة.

وتأتي هذه البروتوكولات على النحو التالي:-

1- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير الخدمات الرقمية للمصريين بالخارج (ديسمبر 2022).



‎تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في كافة مجالات التنمية من خلال بناء وتطوير قاعدة بيانات المصريين بالخارج، اتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتوفير كافة الامتيازات من الجهات الحكومية المقدمة للخدمات من خلال المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، العمل على استكمال مسيرة تطوير وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الهجرة، وكذا تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات.





2- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة إكسبو ريبابليك (معرض عقارات النيل) بشأن الترويج لتصدير العقار المصري للخارج (مايو 2023)



‎تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة إكسبو ريبابليك (معرض عقارات النيل) بشأن التعاون المشترك في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج، لارتياد أسواق جديدة والوصول بالخدمات العقارية لعدد أكبر من المصريين بالخارج، وتعريف بأهمية الاستثمار في العقار المصري، بجانب العمل على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدن الجيل الرابع، وكذلك مشروعات الإسكان على اختلافها.



3- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير لعلاج أمراض العيون للقضاء على مسببات ضعف الإبصار وفقدانه في القري الأكثر فقراً ضمن مبادرتين "مراكب النجاة، حياة كريمة" (مايو 2023)



تم توقيع بروتوكول تعاون وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير لعلاج أمراض العيون للقضاء على مسببات ضعف الإبصار وفقدانه في القري الأكثر فقراً ضمن مبادرتين "مراكب النجاة، حياة كريمة" وذلك للعمل على دعم تنفيذ أعمال هاتين المبادرتين الرئاسيتين، بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، بما يشمل الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري وخاصةً في مجال مكافحة أمراض العيون بما يساعد في تحسين الأوضاع الصحية للأسر الأكثر احتياجاً، وفي الوقت ذاته يساهم في الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبما توليه القيادة السياسية من اهتمام خاص ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.





4- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية (مايو 2023)



تم توقيع بروتوكول تعاون وزارة الهجرة ومؤسسة مصر بلا مرض وذلك بهدف العمل المشترك للمساهمة في تحقيق اهداف الأعمال الخاصة في المجال الطبي والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوي الصحي للمواطنين في المحافظات والقرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية في إطار قيام الوزارة بتنفيذ المبادرات الرئاسية "مراكب النجاة وحياة كريمة".



5- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية (يونيو 2023)

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تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية حيث يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة، كما يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون مع المحافظة بما يساهم في تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".





6- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة معاً للشفاء لتقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي ضمن مبادرتي مراكب النجاة وحياة كريمة (أكتوبر 2023).



تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة معاً للشفاء المصرية التابعة لمؤسسة HOME العالمية للرعاية الصحية، بهدف تقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، بجانب دمج المصريين بالخارج في عملية التنمية الشاملة التي تحدث على أرض مصر، وخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية، والاستفادة من دعمهم المادي والمعنوي وخبراتهم العلمية والعملية والتنسيق مع الأطباء والخبراء المصريين بالخارج لدعم التخصصات الطبية بمصر من خلال تدريب الكوادر الطبية والتمريض والعاملين في المؤسسات الصحية، من خلال جهود مؤسسة معاً للشفاء في إنشاء شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة، ودعم تأسيس عيادات طبية ثابتة لتأمين معالجة الأمراض المزمنة والسارية وغيرها في كافة ربوع مصر عامة، وخاصة في القرى الأكثر فقراً وفي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذا التعاون بينهما في تقديم المساعدة لتأسيس ودعم المستشفيات الخيرية في هذه المحافظات.





7- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية للقاهرة بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بادلاخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" (أكتوبر 2023).



تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية للقاهرة ، بهدف التعاون في مجالات تدريب وتأهيل الشباب المصري وفقاً للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الأمنة للأسواق الخارجية؛ تماشياً مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسواق عمل للشباب المصري المؤهل بالخارج وتحقيق المردود المجتمعي وزيادة فرص التدريب والتأهيل وريادة الأعمال للشباب من الـ 14 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بما يحقق تنمية مجتمعية مستدامة في المحافظات المستهدفة، تحقياُ لأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

8 - افتتحت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في سبتمبر 2023، 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجا، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال دعم وتبرعات المصريين بالخارج، وذلك بحضور المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الفنانين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المصريين المقيمين في دولة استراليا المشاركين في دعم هذه العيادات والذين حضروا خصيصًا لحضور هذه الاحتفالية.