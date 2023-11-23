وزارة العمل توقع برتوكول تعاون مع "مصر للطيران"

وقعت وزارة العمل اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية - قطاع السياحة "الكرنك"- إحدى شركات وزارة الطيران المدني، إذْ يمثل وزارة العمل في هذا البروتوكول رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وعن "الشركة"، أشرف عبدالوهاب راتب محمد مفوضًا عن السيد الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

يأتي البروتوكول بين "الوزارة" و"الشركة"، بهدف التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية باعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، ولديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة، خصوصًا تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من شركة مصر للطيران: المهندسة نشوة شبل مدير عام مكاتب البيع، والمهندسة هبة ممتاز مدير عام التخطيط وأبحاث السوق، ومحمود عصمت مدير عام السياحة، ومحمد عبدالحميد مدير السياحه الدينية.

كما حضر من وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.