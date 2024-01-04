مياه القاهرة: الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط المياه بحي عين شمس

قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة بالانتهاء من اعمال احلال وتجديد خطى المياه اقطار 1500مم و1200 مم بمنطقة عين شمس، التي تعد من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعه استكمال أعمال مشروعات المياه والبنية التحتية بعدد من أحياء القاهرة، حيث يقطن بحي عين شمس ما يزيد عن المليون ونصف نسمة ، وكذلك إحلال وتجديد خطوط المياه فى نطاق أحياء النزهة ومصر الجديدة بطول 40 ألف متر.

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه فى إطار حرص الشركة على استدامة تقديم خدماتها لجميع العملاء فقد تم الانتهاء من بعض المشروعات ضمن خطة الشركة لإحلال وتجديد خطوط المياه بجميع مناطق القاهرة والتى تضمنت احلال وتجديد خطى المياه اقطار 1500مم و1200 مم بمنطقة عين شمس، التي تعد من المناطق الحيوية، ذات الكثافة السكانية، لما تمثله من أهمية كبرى، ويبلغ تعداد سكان حي عين شمس ما يزيد عن المليون ونصف نسمة ، وكذلك إحلال وتجديد خطوط المياه فى نطاق أحياء النزهة ومصر الجديدة بطول 40 ألف متر.

بالإضافة للإنتهاء من اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بطول 250م بالمحور الموازى عبد المجيد محمود بالمقطم ، ومشروع احلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة الزاوية الحمراء بطول 5كم ، واحلال وتجديد خطوط المياه بالزيتون منطقة عيسى بن يزيد بطول 5كم.

وجدير بالذكر أن الشركة تقوم بإعادة الرصف وإعادة الشىء لأصله فور إنتهاء أى مشروع وذلك وفق جداول زمنية وخطط عمل تتضمن جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار جهود الشركة، لتحسين وتطوير شبكات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق القاهرة، مؤكدا أن عمليات الإحلال والتجديد نفذت بأحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية ، مما يضمن استمرارية تدفق المياه بكفاءة عالية وتوفير خدمة مستدامة للمواطنين.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ترأس اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وسكرتير عام حى بدرجة مدير عام لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (22) من المتقدمين ، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .

وأكد محافظ القاهرة علي استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .