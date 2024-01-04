تباين أداء مؤشرات البورصة وسط خسائر 5.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بنهاية تعاملات الأسبوع، بين الصعود والهبوط.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 5.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.746.9 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوي 25350نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى5678 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151نقطة.

اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.7 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3.5 مليار جنيه.