القبض على مدرس أصاب ابن عمه بطلق ناري في سوهاج

تمكنت مباحث مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج، من القبض على مدرس أطلق الرصاص على أبنه عمه من «بندقية آلية» فأصابه بطلق نارى في فخذه، وذلك بسبب حدوث خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية.

ترجع اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، إصابة يوسف.. م «34 سنة- عامل» بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وذلك على إثر قيام أبن عمه محمد.. م «40 سنة- مدرس» بإطلاق الرصاص عليه من بندقية آلية في مشاجرة بينهما، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

وتم ضبط المتهم الثانى وبحوزته السلاح المستخدم، وتبادل طرفا المشاجرة الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.