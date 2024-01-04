ابني قصرًا في الجنة كل يوم.. السر في عبادة بسيطة

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف عن عبادة بسيطة لو فعلها الإنسان يوميًا يبني له الله تعالى قصرًا في الجنة، وقد أرشدنا حضرة النبي إليها في الحديث الشريف فقال صلى الله عليه وسلم "من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله له قصرًا في الجنة".



ووضح عبد الرازق اليوم عبر فيديو على صفحته الرسمية بموقع الإلكتروني الفيسبوك، أن المقصود في الحديث هي السنن الراتبة، وهى ركعات شرعها الله مع الصلوات الخمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وهما: ركعتان قبل صلاة الصبح، وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، أو ركعتين قبل الضهر وأربعه بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وتلكَ اثنتي عشرة ركعة كاملة، وكان سيدنا محمد يترك السنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر.



ونذكر هنا ما قاله الدكتور شوفي علام عبر موقع دار الافتاء الرسمي في الفتوى رقم 8168، عن فضل المحافظة على السنن الرواتب والحث على أدائها أن سيدنا محمد أرشدنا إلى الإكثار من النوافل، وأخبرنا أنها سببًا في محبة الله لنا كما جاء في الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ اللهَ قَالَ:.. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ".



وتابع عبد الرازق قائلًا أنه بعد بناء قصرًا في الجنة كل يوم عن طريق السنن الرواتب، نشرع في تشجيره بزرع 100 نخلة وهذا عن طريق التسبيح 100 مرة يوميًا فنقول" سبحان الله وبحمده" كما يكتب الله لما 1000 حسنة ويمحوا لنا 1000 خطيئة، كما جاء في الحديث الشريف حيث قال سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: "كُنَّا عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَومٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِن جُلَسَائِهِ: كيفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قالَ: يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ، فيُكْتَبُ له أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عنْه أَلْفُ خَطِيئَةٍ".



وهنا نذكر أحاديث الرسول الشريف في فضل ذكر سبحان الله وبحمده، فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة، حطت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر”، كما جاء في حديث آخر أن حضرة النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: “إنَّ أَحَبَّ الكَلَامِ إلى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ”.



