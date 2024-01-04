كيفية الاستعلام عن جلسات القضايا بالمحاكم إلكترونيًا.. يواجه الكثير من المواطنين مشكلة في البحث عن حالة قضائية تخصهم أو تخص أحد أفراد الأسرة داخل المحاكم، وتوفر وزارة العدل تلك الخدمة الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول، أو جهاز الكمبيوتر، في ظل سعي الدولة بكامل مؤسساتها نحو الرقمنة من أجل توفير الوقت والجهد والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها فضلا عن تقديم العدالة الناجزة.

ويمكن لأي شخص إذا أراد الاستعلام عن رول جلسة أن ينهي تلك المهمة في عدة خطوات بسيطة أتاحتها وزارة العدل، ويستطيع الاستعلام إلكترونيًا من المنزل عبر هاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر المزود بشبكة الإنترنت، دون أن يتحمل متاعب التنقل إلى المحكمة، وهو ما يوفر الوقت والجهد والمال، ويقلل من التزاحم ومتاعب الانتظار.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" كيفية الاستعلام عن جلسات القضايا بالمحاكم إلكترونيًا الموقع الرسمي لوزارة العدل.

رابط وطريقة الاستعلام عن جلسة في المحكمة إلكترونيًا

تصفح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل من خلال الرابط التالي:

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

الضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين".

اختيار الاستعلام عن رول جلسة.

الضغط على كلمة "بدء".

تسجيل البيانات المطلوبة وهي الدرجة والمحكمة ونوع الدعوى وتاريخ الجلسة والدائرة.

الضغط على كلمة "بحث".

تظهر نتيجة البحث فورًا.

ويكون الاستعلام عن رول جلسة بشكل مجاني لكل المواطنين.

الموقع الرسمي لوزارة العدل

أهمية الاستعلام عن القضايا بالمحاكم إلكترونيًا

الوصول إلى قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في الدعوى.

معرفة معلومات عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين.

يمكن الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمحاكم الجنائية والمدنية، بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والجزئية، ويمكن معرفة النتائج الآن.

الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة والخدمة عامة إلا أن تكون المعلومات محجوبة عن بعض الجمهور.