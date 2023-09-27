كيفية الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونياً

الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيًا.. من الخدمات التي تهم العديد من المواطنين التي وفرتها منصة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيًا من بين العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مصر الرقمية حيث وفَّرت المنصة تلك الخدمة للتوفير على المواطنين كثيرًا من الوقت والمجهود، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال التقرير التالي، ترصد " بوابة الوفد " طريقة الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيًا من المنزل بطريقة سهلة من خلال منصة مصر الرقمية .

الاستعلام عن استئناف في القضايا

الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي : https://digital.gov.eg/

الضغط على أيقونة "تصفح الخدمات" الموجودة فى الشريط العلوى من الموقع.

ستظهر لك الخدمات ومن بينها خدمات القضايا والتى تتضمن الاستعلام عن المطالبات، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن بيانات دعوى.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن حدوث استئناف، وستدخل بعض البيانات والتى تتضمن اختيار درجة التقاضي المرفوعة أمام إما محكمة جزئية وابتدائية أو محكمة استئناف، أو محكمة نقض.

تحديد درجة التقاضي، وتحدد المحكمة التى تنظهر القضية ونوع الدعوى والسنة القضائية ورقم الدعوى، وبعدها سيظهر لك وجود استئناف من عدمه.