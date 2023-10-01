خطوات الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم الدعوى

الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم الدعوى.. يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة، ويتم ذلك من خلال خطوا سهلة وبسيطة يمكنك من خلال أن يقوم المستخدم بالإستعلام عن قضايا الخاصة بمحمكة الأسرة وذلك من خلال رقم القضية والاسم، وذلك عن طريق الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو من خلال تحميل التطبيق الخاص بالاستعلامات؛ وذلك لمعرفة الاستعلام برقم الدعوى أو الكشف عن وجود قضية مرفوعة ضده أم لا.

وفي ظل حرص وزارةالعدل على تقديم موقع إلكتروني متطور ومتخصص لمساعدة المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير جهد الذهاب للمحاكم بخطوات بسيطة من المنزل.

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم القضية والاسم من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم القضية

الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية ووزارة العدل الموجود في الرابط التالي :

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

الضغط على وزارة العدل، ثم الاستعلام عن القضايا، والانتقال إلى صفحة جديدة، واختيار الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

الاستعلام عن البيانات المتعلقة بالقضايا في محكمة الأسرة

للاستعلام عن القضية برقم القضية في محكمة الأسرة، تقوم بأتباع العديد من الخطوات ومنها التالي :

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الصفحة الرئيسية لموقع العدل.

أختيار الاستعلام عن قضية وذلك فى محكمة الاستئناف.

الضغط على الاستعلام عن القضية بالرقم.

تحديد نوع القضية، ودرجة المحكمة المكلفة بالنظر فى القضية أمامها.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التى قمت بتسجيلها.

الضغط على أيقونة البحث، فستظهر لك جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.