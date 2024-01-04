العراق يُحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم على أحد قادة الحشد الشعبي

حمّلت رئاسة الوزراء العراقية قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم، الذي وصفته بغير المبرر، على جهة أمنية عراقية، وفقًا لما كرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأضافت الحكومة العراقية، أن هذه الجهة الأمنية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من القائد العام للقوات السملحة.

جدير بالذكر أنه تم إعلان مقتل أبو تقوى الساعدي آمر اللواء الثاني عشر ومسؤول الدعم اللوجستي بالحركة علي أبو سجاد التابعة للحشد الشعبي.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مقر للحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا.

وأكد مصدر أمني عراقي، أن الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.

وفي سياق آخر، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أن التعاون مع دول الجوار في العام الماضي، أثمر عن إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي قوله إن "أبرز التحديات التي تواجه القوات الأمنية تندرج ضمن استمرار الضغط على المجاميع الإرهابية وما تبقى منهم، فضلًا عن ضبط الحدود".

وأضاف، أن "الجرائم التي تؤثر في السلم المجتمعي، كالمخدرات والجرائم الجنائية، أيضًا تشكل تحديًا يواجه القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "التعاون مع دول الجوار في عام 2023، من خلال الجهد الاستخباري والأمني، أثمر عنه إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج"، معربًا عن "استمرار وتطوير هذا التعاون مع دول الجوار خلال العام الحالي".