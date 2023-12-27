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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق: اعتقال 5 إرهابيين أحدهم مشترك بجريمة سبايكر في الأنبار وكركوك

الاستخبارات العسكرية
الاستخبارات العسكرية العراقية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر، في محافظتي الأنبار وكركوك.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة في المحافظتين، أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في أقضية الفلوجة والرطبة والكرمة وقضاء كركوك، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصوليا.

يذكر أن (جريمة سبايكر) نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.

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