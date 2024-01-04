«القمزى – مصر» تتعاقد مع «محرم باخوم» للإشراف على تنفيذ مشروعاتها فى الساحل والقاهرة الجديدة

أعلنت شركة القمزى- مصر للاستثمار والتطوير العقارى ALQAMZI Developments، عن التعاقد مع شركة «ACE Project management» التابعة لمحرم باخوم للإشراف على تنفيذ مشروعات «القمزى – مصر» بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.

وتتولى شركة «ACE Project management»–محرم باخوم– وفقًا للتعاقد الإشراف على تنفيذ مشروعات «Seazen» بالساحل الشمالى، و«Eastshire» بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومراقبة سير الأعمال بالمشروعات بداية من الحفر والخرسانات مرورًا بالتشطيبات النهائية والتأكد من التنفيذ وفقًا للجدول الزمنى وبالمواصفات المحددة والأكواد البنائية وذلك لضمان تسليم الوحدات للعملاء فى التوقيتات المحددة وبأعلى مستوى من الجودة.

وتعقيبًا على ذلك أكد المهندس ياسر زيدان – رئيس مجلس إدارة شركة «القمزى – مصر»، أن الجدية والجودة أهم الأسس التى ترتكز عليها استراتيجية شركة القمزى – مصر وهو ما مكنها من الحفاظ على ثقة عملائها وتحقيقها أعلى المبيعات فى وقت زمنى قياسى.

واعتبر أن التعاون مع « محرم باخوم» التى وصفها بأنها واحدة من كبريات شركات الاستشارات بالوطن العربى، يعكس حرص الشركة على تنفيذ مشروعات بأعلى مستوى من الجودة والدقة وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرية، لافتا فى ذات الوقت إلى أن الشركة تتعاون مع كبريات شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات من بينها شركة دار المعمار DMC والتى تتولى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع Seazen الذى يقام على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالى عند الكيلو 170 بمنطقة الضبعة، باستثمارات تبلغ 14 مليار جنيه، وهو المشروع الذى يضم 2200 وحدة تتنوع بين الشاليهات والفيلات بارتفاعات متدرجة عن سطح البحر تصل إلى أكثر من 47 مترًا، بما يتيح رؤية الوحدات للبحر.

وأشار إلى أن شركة القمزى – مصر تتعاون مع شركة «أساس» لتنفيذ أعمال الخرسانات والمبانى بالمرحلة الأولى بمشروع «Eastshire»، الذى يقع فى قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا.

وتتبع شركة «القمزى – مصر» مجموعة «القمزى» التى تعد واحدة من كبريات الكيانات الإماراتية التى تأسست عام 1997 لتنفيذ العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، قبل أن تبدأ خطة توسعية خارج الإمارات فى عام 2010، لتختار السوق المصرية، وهو الأمر الذى تطلب تأسيس شركة «القمزى – مصر» بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتى عبدالله القمزى ورجل الأعمال المصرى ياسر زيدان.