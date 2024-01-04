شمال سيناء تحتفل بحفظة القرآن الكريم

احتفلت إدارة فروع الرواق الأزهري بشمال سيناء، اليوم الخميس، بالدارسين الخاتمين للقرآن الكريم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة الأزهرية، بحضور الأستاذ محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهريه، والأستاذ حسين عبدالعزيز، مدير فرع رواق شمال سيناء، والمديرين والموجهين العموم وأولياء الأمور وسط سعادة بالغة غمرت الجميع.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة أ. حسين عبد العزيز مدير الفروع، تحدث فيها عن دور الرواق الأزهري، وأنواع الدراسة ما بين تحفيظ الأطفال والكبار وتدريس العلوم الشرعية والعربية، كما أوضح أن الدارسين يتم امتحانهم امتحانات تتابعية لحين الامتحان الختامي ويكون الكترونياً، ومسجلا بالفيديو، للشفافية ودقة الدرجة الحاصل عليها الدارس.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والهدايا على الخاتمين والسادة المحفظين والسادة المنسقين.