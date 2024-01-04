صحة قنا تعقد اجتماعا مع مديري المستشفيات استعدادا لاعياد الميلاد

عقد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعًا موسعًا مع السادة مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمناقشة رفع درجة الاستعداد لمستشفيات المحافظة، وذلك خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومديري الإدارات الفنية المعنية.

وأوضح بدران أن الاجتماع ناقش عرض خطة المديرية خلال الأعياد من تواجد الفرق الطبية المختلفة بالمستشفيات والفرق المعاونة لاستقبال أي حالات قد ترد خلال العيد وتفعيل خطة الطوارئ لذلك.

كما ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء بالمستشفيات ومناقشة السلبيات التي تم رصدها أثناء مرور فريق الطب العلاجي ووضع جداول زمنية لحلها وتلافيها.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور محمد قرارات نفقة الدولة وضرورة استخراج القرارات للمستحقين من المواطنين.

كما ناقش الدكتور محمد خلال الاجتماع تعليمات الوزارة بشأن استخراج القرارات الطبية للمواطنين.

هذا وقد ناقش الإجتماع أرصدة الأكسجين والاستهلاك بالمستشفيات والتأكيد علي تشغيل المولدات بصورة وافية تجنباً لأي حالات انقطاع للكهرباء.

وأكد الدكتور محمد علي جاهزية كافة المستشفيات علي مدار الساعة مع المرور والمتابعة المستمرة لفرق إشراف المديرية علي منظومة العمل علي مدار اليوم ورفع تقارير المتابعة بصورة دورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.