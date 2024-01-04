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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أكاديمية مصر للطيران تنظم دورات تدريبية للشباب في مجال سلامة الغذاء

أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران للتدريب

فى إطار حرص أكاديمية مصرللطيران للتدريب على التوجه نحو التوسع فى تقديم خدماتها التدريبية بهدف نقل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم للشباب، قامت أكاديمية مصرللطيران للتدريب بتنظيم دورة تدريبية فى مجال سلامة الغذاء بعنوان "Food Safety Onboard" لعدد كبير من الشباب بواسطة "شركة ميديكس للتدريب وتكنولوجيا التعليم" وذلك لتنمية الوعى لديهم بمنظومة سلامة الغذاء على الطائرة وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم لسوق العمل فى هذا المجال.

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بروتوكول تعاون بين الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب

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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

 

ويتضمن البرنامج التدريبى جولات تعريفية متتالية لشرح جميع أنشطة الأكاديمية المتطورة من أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين متمثلة فى طرازات A320,A320neo,A220,A330/B737,B777، وتدريب مهندسى صيانة  الطائرات؛ وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET؛ بالإضافة إلى جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات على الطائرة CST، حيث تم تقديم شرح عملي لما تم دراسته خلال الدورة التدريبية عن كيفية إستلام وتجهيز وتقديم الوجبات على الطائرة بشكل آمن بحيث يضمن سلامة المسافرين عند تناول الوجبات، وأخيرا يتم تسليمهم شهادات اجتياز التدريب.

الجدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تقوم بتقديم العديد من الدورات التدريبية المختلفة فى مجال سلامة الغذاء، ولمزيد من التفاصيل نرجو زيارة موقعنا الإلكترونى من خلال الرابط التالي:-  training.egyptair.com/crm/catalog/FoodSafety

هذا وقد أبدى الشباب إعجابهم الشديد بالإمكانيات المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب التى تساعد على رفع كفاءة العنصر البشرى فى مجال سلامة الغذاء على الطائرة.

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