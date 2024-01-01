عاجل
عاجل| أبو عبيدة: من مسافة صفر دمر مجاهدينا 71 آلية وقتلوا 16 صهيوني
الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بروتوكول تعاون بين الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب

الشركة القابضة للمطارات
الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

 وقعت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية برئاسة الملاح إيهاب محي الدين رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالبرامج التدريبية المتعلقة  بأنظمة الطيران والملاحة الجوية باستخدام الأنظمة المعتمدة علي الأقمار الصناعية GNNSS.

ويأتى ذلك في إطار سياسة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع كفاءة العاملين والاهتمام بالتدريب والتطوير.

txt

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

txt

2023 مصر للطيران أسطورة إنجازات رغم التحديات


وقع البروتوكول من جانب مصر للطيران الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران وجدير بالذكر ان الشركة الوطنية لخدمات لملاحة الجوية قد تعاونت مع مركز تدريب مصر للطيران العام الماضي لتدريب عدة كوادر من الدول الافريقية بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية التابعة للخارجية المصرية.

مواد متعلقة

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

مصر للطيران: تعليمات مشددة بشأن سفر القصر.. تعرف عليها

مصر للطيران تهنئ النادي الأهلي بلقب السوبر المصري

غرفة شركات السياحة: نرفض بشكل قاطع بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص

مستشفى مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران
الجريدة الورقية