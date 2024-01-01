بروتوكول تعاون بين الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب

وقعت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية برئاسة الملاح إيهاب محي الدين رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالبرامج التدريبية المتعلقة بأنظمة الطيران والملاحة الجوية باستخدام الأنظمة المعتمدة علي الأقمار الصناعية GNNSS.

ويأتى ذلك في إطار سياسة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع كفاءة العاملين والاهتمام بالتدريب والتطوير.



وقع البروتوكول من جانب مصر للطيران الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران وجدير بالذكر ان الشركة الوطنية لخدمات لملاحة الجوية قد تعاونت مع مركز تدريب مصر للطيران العام الماضي لتدريب عدة كوادر من الدول الافريقية بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية التابعة للخارجية المصرية.