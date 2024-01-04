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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة في صالة الألعاب الأولمبية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية في صالة الألعاب الأولمبية الرياضية في المركز الأولمبي.

وحضر وزير الشباب والرياضة خلال الجولة تدريبات فريق السلة وكذلك تدريبات فريق السلاح.

كما تفقد صبحي صالة الرماية وصالة تنس الطاولة.

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ولاعبي المنتخبات الوطنية، اجتماعًا اليوم الخميس، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، بخصوص الاستعدادات للأولمبياد باريس 2024.

وناقش صبحي خلال الاجتماع خطة الاستعدادات الأولمبية، وتحديد الأهداف المرجوة من المشاركة المصرية في الأولمبياد، ومناقشة احتياجات الاتحادات الرياضية من أجل التجهيز الجيد للمشاركة.

كما ناقش ملف اللاعبين المرشحين للمشاركة في الأولمبياد، وخطط الإعداد لهم، وتوفير كافة الدعم اللوجستي والمادي لهم.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية، من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الأولمبياد باريس 2024.

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