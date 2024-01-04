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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تعيين الشيخ محمد السالم الصباح رئيسًا لمجلس وزراء الكويت

الشيخ محمد صباح السالم
الشيخ محمد صباح السالم الصباح

 أعلنت دولة الكويت تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا للوزراء في أول قرار يصدره الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

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 ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أنه صدر "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".

 ويأتي تعيين محمد الصباح خلفًا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداءً من يوليو 2022.

 وتولى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم بعد أدائه اليمين الدستورية ليصبح الأمير الـ17 للكويت، خلفًا لأخيه الأمير نواف، الذي توفي يوم 16 ديسمبر عن 86 عامًا.

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