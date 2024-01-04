الاثنين.. قصور الثقافة تحتفى بمسيرة الدكتور يوسف نوفل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى لقاء ببرنامج «العودة إلى الجذور»، احتفاء بمسيرة الشاعر والناقد الكبير د. يوسف نوفل، وذلك يوم الاثنين المقبل 8 يناير، فى تمام السابعة مساءً بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر.

يتضمن اللقاء الذى يديره الكاتب عادل الشربينى، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للناقد الكبير وأبرز أعماله النقدية والإبداعية، وذلك بمشاركة كل من الأدباء د. سامح درويش، د. أحمد عزت يوسف، د. ندى الحسينى، د. سارة محمد غانم، محمد عبدالقادر، ومحمد حافظ.

الدكتور يوسف نوفل ولد بمحافظة بورسعيد عام 1938، ويعد من أبرز الشخصيات فى النقد العربى الحديث، ألف أول موسوعة عن الشعر العربى الحديث، والتى تضم معجما عن أكثر من 7500 شاعر عربى من المحيط إلى الخليج، كما ألف 37 كتابا أدبيا ونقديا فى الشعر والقصة والمسرحية، إلى جانب الأبحاث المنشورة عن الثقافة واللغة العربية، والنقد الأدبى فى المجلات العلمية والأدبية داخل مصر وخارجها.

ومن أبرز مؤلفاته «جماليات القصة القرآنية»، «المكتبة العربية ومصادرها»، «الحوار فى المسرحية العربية»، «القصة والرواية بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ»، وغيرها.