تفاصيل وظائف المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

جذب المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الكثيرون ممن يبحثون عن فرصة عمل جديدة، حيث طرح عدد من الوظائف الشاغرة لمن يحمل مؤهل عالي.

وحدد المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بمدينة الرياض يوم الأربعاء المقبل 1445/06/28هـ الموافق 2024/01/10م، ليكون أخر موعد للتقديم.

شروط وظائف المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية



وكان المركز أعلن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة تحت مسمى محلل تميز مؤسسي، موضحا عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومنها:

درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الجودة، هندسة صناعية، إدارة الأعمال الدولية) أو ما يعادلها. يفضّل التدريب التعاوني في مجال التميز المؤسسي وإدارة الجودة أو إدارة إجراءات العمل. معرفة أساسية في السياسات والعمليات وإجراءات العمل والمهام. معرفة أساسية للتميز المؤسسي. معرفة أساسية لإدارة الجودة. معرفة أساسية في أحدث الأدوات والمنهجيات المتعلقة في توثيق وتحديث السياسات والعمليات وإجراءات العمل. الكفاءة في اللغة العربية و الانجليزية.

المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية



يذكر أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية (SCISP) جزء من المنظومة الحكومية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتأسس المركز وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (127)، وتاريخ 3 ربيع أول 1439هـ (21 نوفمبر 2017م)، بهدف تحقيق الانسجام وتوحيد جميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول العالم، بما يُسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعميقها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.