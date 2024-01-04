أهم انجازات الهجرة.. تحقيق حلم المصريين بالخارج بإنشاء شركة استثمار

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن من أهم إنجازات الهجرة هو إنشاء وتسجيل حلم المصريين بإنشاء شركة "لاستثمار المصريين في الخارج" من خلال الاجتماع لعشرات المرات بالمستثمرين المصريين في الخارج افتراضيا وفعليا والجهات المعنية كافة في مصر بمجال الاستثمار.

وأضافت وزيرة الهجرة، تحقق هذا الإنجاز الكبير الذي يقوم المستثمرين العشرة الذين يشكلوا النواه المؤسسة للشركة برأس مال مليار دولار على مدى ١٠ سنوات، وما زالت وزارة الشركة تروج للشركة ومشاركة المصريين في الخارج كافة بأسهم فيها حتى يتحقق لها الأهداف المرجوة من إنشائها.



وكانت قد استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤخرا نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وأ. عماد سوريال، مساعد الوزير للشئون المالية، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.