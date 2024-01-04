مارس المقبل.. تنظيم المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، عن عقد المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة" وذلك في الفترة من 2 إلى 4 مارس 2024 بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

تتضمن محاور المؤتمر

• مباني المستقبل

• الرؤى المستقبلية للمدن

• الاستدامة والتكنولوجيات الخضراء

• التغير المناخي وبناء المستقبل

• الجمهورية الجديدة والأمن القومي

• الأتمتة والرقمنة في العمارة والعمران

• الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمارة والتصميم العمراني

• البنية التحتية الخضراء والبيئة العمرانية

• مستقبل التعليم التكنولوجي والمعماري

• التكنولوجيا وإدارة المشروعات

يبدأ قبول ملخصات الأبحاث من اليوم وحتى 15 يناير 2024 على أن يتم الرد بقبول الملخصات بتاريخ 25 يناير 2024 ويستمر قبول الأبحاث المقبولة حتى 8 فبراير 2024.

ويعقد على هامش المؤتمر معرض للرعاة الرئيسيين من الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية وصناعة المواد البنائية والمكاتب الفنية المتخصصة.

ولمزيد من التفاصيل عن المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني

https://tuauic.tanta.edu.eg/