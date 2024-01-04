إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار - بدر - إدكو - المحمودية - ايتاي البارود - رشيد - حوش عيسى، عن إزالة 19 حالة تعدٍ بمساحة 2236 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 770 م2 بقري دفشو وزهرة والأمراء بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض، وسملات خرسانية وتندة من الحديد والصاج وشدات خشبية.

وتمكنت الحملة من إزالة 3 حالات تعد بمساحة 580 م2 عبارة عن مباني من الطوب الأبيض بمنطقة بوحدة أبو بكر الصديق ببدر، 4 حالات تعد بمساحة 400 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأبيض وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بإدكو.

وقامت بإزالة حالتي تعد بمساحة 198 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق قرية فيشا بالمحمودية، إزالة حالتي تعد بمساحة 138 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، إزالة حالة تعد بمساحة 100 م2 عبارة عن شدات خشبية مسلحة برشيد، حالة تعد بمساحة 50 م عبارة عن سور بالطوب الأبيض من ضلع واحد بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بفرهاش بحوش عيسى.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون، وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.