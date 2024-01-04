الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يقصف الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف الطابق الخامس من مقر تابع لها في "خان يونس" جنوب قطاع غزة. 

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وأضافت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ، في بيان صحفي مُقتضب، أن شخصًا واحدًا على الأقل استشهد وأصيب آخرون جراء القصف، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقر للاستهداف من قبل الاحتلال، فأمس الأول الثلاثاء، استشهد وأصيب عدد من النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال له.

فيما استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر طبية بالقطاع المنكوب أن 14 شخصًا استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ارتفع عدد الشهداء؛ إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى 6 شهداء.

وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال عدة منازل في مخيم "المغازي" وقرية "المصدر" وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وشهدت منطقة "الزوايدة" وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22313 شهيدًا، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57200 جريح.

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