وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس غرب طنطا للاطمئنان على سير الامتحانات  

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، بمتابعة سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، بمدرسة طنطا الثانوية التجارية المشتركة تأسيس عسكري، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

ويؤدي الامتحان اليوم طلاب الصف الأول التجاري.

واطمأن وكيل الوزارة إلى انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بضرورة إعادة فرش اللجان بالمدرسة، بحيث لا يزيد العدد في كل لجنة بالمدرسة عن ٢٠ طالبًا، كما أوصى بضرورة إزالة كافة التشوينات الموجودة بالقاعة في الدور الأرضي، وتوفير الإضاءة الجيدة بجميع اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، واتخاذ إجراءات رادعة نحو اصطحاب التليفون المحمول للطلاب، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.