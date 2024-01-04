أسعار السكر.. مفاجأة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار السكر.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة وذلك لعدم شرائه بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد خلال الفترة الماضية خمسون جنيهًا.

منافذ المجمعات الاستهلاكية

حرصًا من وزارة التموين على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، يمكن للمواطن الحصول على كيلو السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو.

ارتفاع أسعار السكر

اتخذت الدولة العديد من الإجراءات بغية السيطرة على تلك الارتفاعات الملحوظة مع ارتفاع أسعار السكر، بمنع تصدير السكر لمدة 3 أشهر، فضلًا عن ضخ السكر بأسعار مخفضة 27 جنيهًا ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية.

منافذ بيع السلع

ويتوفر السكر في الأسواق بأسعار مخفضة، بمنافذ بيع السلع والمحال، والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات ومنافذ شركة النيل والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين.