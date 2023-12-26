وزير التموين: بدء إنتاج السكر من محصول القصب 5 يناير

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي شهور عدة.



وأضاف أن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.3 شهر، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل لافتا إلى انه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم.



وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، وإذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الاحتياطي نحو 2.3 شهر، لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء إنتاج السكر من القصب.



وأوضح المصيلحي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهر.



وتابع المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية والمبردة اكتفاء ولدينا عقود تكفي أكثر من عام فيما بلغ احتياطي اللحوم الحية نحو 3 شهور.



جاء ذلك خلال وضعه يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حجر الأساس لانشاء مستودع استراتيجي بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة، والذي تنفذه وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع شركة الفيوم للمخازن والمستودعات وبتنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات.