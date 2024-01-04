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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران: 84 قتيلًا وعشرات الجرحى في تفجيرات كرمان

تفجيرات كرمان في
تفجيرات كرمان في إيران

أكد مسؤولون إيرانيون، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا في تفجيرات كرمان، مؤكدين أنهم قاموا بمراجعة عدد القتلى مرة أخرى بعد التحديثات.

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قالت السلطات الصحية الإيرانية، إن عدد القتلى السابق البالغ 103 تم تعديله مرتين بعد أن أدرك المسؤولون أن بعض الأسماء تكررت في قائمة الضحايا، مشيرين إلي أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، لذا فإن عدد القتلى قد يرتفع.

في وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما المسؤولتان عن انفجارات إيران، التي وقعت الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص.

كانت الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن  الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في انفجارات إيران، التي وقعت الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص، مشددة على أنه "لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها".

اعتبرت أن تحميل إيران، الولايات المتحدة أو إسرائيل مسؤولية التفجيرين أمر "سخيف".

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