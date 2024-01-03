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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تؤكد رفضها وإدانتها لتفجيرات إرهابية استهدفت المدنيين في إيران

أحد التفجيرين قرب
أحد التفجيرين قرب مقبرة كرمان جنوب إيرا

أكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة وإدانتها التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران.

وعبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وقتل أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات في تفجيرين، (الأربعاء)، قرب مقبرة مدينة كرمان جنوب إيران؛ وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجار أول ثم انفجار ثان بعد نحو 10 دقائق في مدينة كرمان بجنوب شرقي البلاد، قائلاً إن التفجيرين أوقعا 103 قتلى على الأقل. وجرح 171 شخصاً.

 

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