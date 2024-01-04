حالة الطقس.. دافئ نهاراً مع رياح متوسطة على مدن البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، أحوال جوية مستقرة، وطقس دافئ ، صباح اليوم الخميس ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة، وسطوع الشمس بشكل دائم، ونشاط رياح خفيفة إلي متوسطة.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر، تمهيدا لبدء رحلات الصيد ، في مياة البحر المتوسط، سواءرحلات اليوم الواحد ، أو الرحلات الأسبوعية .

وفي قري المحافظة، يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية، مثل البطاطس والبسلة والموالح تمهيدا لنقلها إلي أسواق المدن .