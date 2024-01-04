الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حالة الطقس.. دافئ نهاراً مع رياح متوسطة على مدن البحيرة

حالة الطقس بالبحيرة
حالة الطقس بالبحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، أحوال جوية مستقرة، وطقس دافئ ، صباح اليوم الخميس ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة، وسطوع الشمس بشكل دائم، ونشاط رياح خفيفة إلي متوسطة.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر، تمهيدا  لبدء رحلات الصيد ، في مياة البحر المتوسط، سواءرحلات اليوم الواحد ، أو الرحلات الأسبوعية .

وفي قري المحافظة، يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية، مثل البطاطس والبسلة والموالح تمهيدا لنقلها إلي أسواق المدن .

 

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