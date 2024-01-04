الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمريكا تعاني من المهاجرين غير الشرعيين (شاهد)

المهاجرين غير الشرعيين
المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن هناك مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب المهاجرين منذ عام 2022، فنيويورك وحدها استقبلت أكثر من 160 ألف مهاجر غير شرعي.

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الولايات الشمالية الديمقراطية 

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ولاية تكساس تصدر وحاكمها المهاجرين غير الشرعيين لولايات بعينها، خصوصًا الولايات الشمالية الديمقراطية وهي نيويورك وشيكاغو ونيو جيرسي، موضحًا أن نيويورك تعاني من استقبال المهاجرين فهم عبًا كبيرًا على الولايات.

أزمة مالية بسبب المهاجرين

وتابع أن هناك أزمة مالية بسبب هؤلاء المهاجرين، مشيرًا إلى أن الحدود ما بين الولايات المتحدة والمكسيك تتجاوز 3 آلاف كيلو مترو ونزح هؤلاء المهاجرين مما أدى إلى أزمة كبيرة وصلت إلى المطالبة بعزل وزير الأمن الذي فشل في صد المهاجرين.

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