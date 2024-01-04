تظلمات تكافل وكرامة 2024.. من هُنا

تظلمات تكافل وكرامة 2024.. يتعرض بعض المواطنين إلى رفض طلبهم للحصول على معاش تكافل وكرامة، وفي السياق يرغبون معرفة كافة التفاصيل عن تظلمات تكافل وكرامة بغية التمكن من صرف الدعم، والمقرر يوم 15 يناير الجاري.

وزارة التضامن الاجتماعى

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا عقب تقديم التظلمات الاستعلام عن ذلك عبر الاتصال بالخط الساخن 19680، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2023

في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش.

عليك النقر على كلمة استعلام.

تظهر البيانات الخاصة بالشخص المستعلم.

يجب النقر على زر تسجيل الشكوى الخاصة بالمستعلم.

يتم الرد على الشكوى إلكترونيًا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق.

معاش تكافل وكرامة لشهر يناير

وفي سياق آخر حسمت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن وجود زيادة في معاش تكافل وكرامة يناير 2024، ولم تعلن عن أي زيادات في معاشات تكافل وكرامة خلال شهر يناير .

برنامج تكافل وكرامة

جدير بالذكر تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة.