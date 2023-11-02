سبب توقف معاش تكافل وكرامة

سبب توقف فيزا تكافل وكرامة.. يتعرض بعض المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في بعض الأحيان إلى توقف المعاش بكل مفاجئ دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ولكن في واقع الأمر لا يتوقف معاش تكافل وكرامة إلا في حالات يتم اكتشاف عدم استحقاق الفرد للمعاش، ما يعني توجيه الدعم إلى المستحقين.

معاش تكافل وكرامة

ويحصل المواطنين على معاش تكافل وكرامة، عقب استيفاء الشروط المطلوبة وتوجه الراغبين في التقديم بطلب للحصول على معاش تكافل وكرامة، إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم، وتقديم المستندات المطلوبة.

أسباب توقف فيزا تكافل وكرامة

وهناك أسباب توقف فيزا تكافل وكرامة، وفقًا لوزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عدم قيام الأشخاص المستفدين من معاش تكافل وكرامة باستبدال بطاقة صرف المعاش القديمة ببطاقة ميزه البنكية الجديدة، فضلاً عن إخراج الأب المستفيد من معاش تكافل وكرامة، أبنائه من المدارس.

حالات رفض منح معاش تكافل وكرامة

امتلاك الشخص المتقدم استثمارات في مجال العقارات

امتلاك الشخص المستفيد لأرض زراعة، أكثر من فدان.

امتلاك سيارة موديل ما بعد عام 2000 م.

إمتلاك الشخص المستفيد جرار زراعي

امتلاك 3 رؤوس ماشية فيما أكثر

العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

تقاضي المتقدم معاشات من أي جهة

تسجيل الأبناء في مدارس خاصة، تبلغ مصروفاتها السنوية أكثر من 2000

تواجد الشخص خارج البلاد، في وقت الاستعلام.