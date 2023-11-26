محافظ شمال سيناء يسلم 25 جهاز عروسه لمستفيدي تكافل وكرامة

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بتسليم عدد 25 جهاز عروسه لمستفيدي برنامج تكافل وكرامه هديه من البنك الزراعي المصري.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير حياه كريمه للأسر الأولي بالرعاية، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وشريف الغزناوي رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر وعلي غيط مدير عام مديرية التضامن بشمال سيناء والنائب عزيز مطر

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه سيتم عمل فرح زفاف جماعي للعرسان المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامه مشيدا بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأولي بالرعاية

من جهته أكد الغزناوي، انه سيتم دعم هذه الأسر بعدد 5000 آلاف بون بقيمة 200 جنيه سلع غذائي .

وأشار النائب عزيز مطر، إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي بدعم الأسر الأولي بالرعاية وكذلك بناء علي بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري