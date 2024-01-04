أبطال فيلم "الحريفة" ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم، الخميس، أبطال وصناع فيلم الحريفة، وتذاع الحلقة على شاشة قناة ON.



ويتحدث أبطال وصناع "الحريفة" عن كواليس العمل، وأبرز التحديات التي واجهتهم خلال تصوير الفيلم.

ويتحدث الكابتن أحمد حسام ميدو عن تجربته الأولى فى التمثيل، وكيف استعد لأداء دور "أستاذ شلش" ضمن أحداث الفيلم.

كما يكشف أبطال الفيلم أسرارًا عن كواليس الفيلم ومواقف طريفة جمعتهم، كما تتضمن الحلقة ألعابًا وتحديات بين الضيوف.

ويظهر في الحلقة نجوم الفيلم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، والكابتن أحمد حسام ميدو، بالاضافة إلى المنتج طارق الجنايني، والسيناريست إياد صالح ومخرج الفيلم رؤوف السيد.

أبطال فيلم "الحريفة"

قصة فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.