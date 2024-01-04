أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الخميس، وذلك في البنوك العاملة في مصر حيث وصل سعره في البنك المركزي المصري 8.25 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء.

ووفق للتحديث الأخير لأسعار العملات، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.