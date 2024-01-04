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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الخميس، وذلك في البنوك العاملة في مصر حيث وصل سعره في البنك المركزي المصري 8.25 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء. 

ووفق للتحديث الأخير لأسعار العملات، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

  • سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم للبيع: 8.25 جنيه، وللشراء: 8.22 جنيه.
  • وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم للبيع: 8.22 جنيه، وللشراء: 8.19 جنيه.
  • جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم للبيع: 8.22 جنيه، وللشراء: 8.19 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم للبيع: 8.25 جنيه، وللشراء:8.21 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIBاليوم للبيع: 8.25 جنيه، وللشراء: 8.18 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في بنك السويساليوم للبيع: 8.26 جنيه، وللشراء: 8.19 جنيه.
الجريدة الورقية