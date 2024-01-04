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الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأموال العامة تضبط 3 أشخاص للاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 30 مليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. 

 

كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ 30 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الورقية