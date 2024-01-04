نائب وزير الكهرباء يشيد بدور المرافق العامة ونشاطها الملموس بين العاملين

استضاف المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء وفد المرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد حيث هنئه الأخير بالعام الجديد متنمياً لسيادته دوام النجاح والازدهار .

واثنى نائب الوزير على دور المرافق العامة ونشاطها الملموس بين العاملين وقام بتهنئة العاملين بالمرافق العامة من خلال رئيس نقابتها ومجلس اداراته ,وتناولاً بعض الصور التذكارية .

وتوجه نقيب المرافق بالشكر والتقدير للسيد المهندس أسامة عسران لما تحقق من إنجازات خلال الفترة الأخيرة مضيفاً أننا نشعر بالفخر بما انجزه قطاع الكهرباء من طفرات ونقلات نوعية عززت القدرة والطاقة الاستيعابية لمحطات الكهرباء وفتحت آفاق جديدة للاقتصاد الوطني في مجال الطاقة.