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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خبير لوائح يكشف موقف الفيفا في أزمة الشحات والشيبي

محمد الشيبي لاعب
محمد الشيبي لاعب بيراميدز

أكد نصر عزام، خبير اللوائح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وضع استثناءات لحالات اللجوء إلى القضاء الإداري.

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وأضاف: "أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات صدر عليها عقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وكانت قرارات تأديبية وفقًا للوائح اتحاد الكرة".
وتابع: "محمد الشيبي لجأ إلى النيابة التي حققت في الأمر من الناحية القضائية، وهذا أمر ليس له علاقة بكرة القدم، أو لوائحها".
وأكمل: "الفيفا يؤكد عدم اللجوء للقضاء العادي في أمور معينة من بينها الأمور التعاقدية، ولكن هناك استثناءات، مثل الأمور التي لها اختصاص جنائي، فهذا الأمر يكون تابعًا للقضاء".
وأتم نصر عزام تصريحاته قائلًا: "لا نتمنى أن تصل الأمور الرياضية لهذه المرحلة بين اللاعبين، وعلى اللاعبين أن يلتزموا مثل غيرهم من الجماهير".

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