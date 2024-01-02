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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يتلقى رسالة من ماك أليستر قبل الكان

ليفربول
ليفربول

تلقى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، رسالة من زميله بالفريق ماك أليستر، بعد تأكد سفر الدولي المصري للانضمام لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

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ونجح "مو" في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد خلال مباراة ليفربول أمام نظيره نيوكاسل، في المباراة التي لُعبت بالأمس الإثنين وانتهت بفوز الريز بنتيجة 4/2.

وقام الدولي المصري بنشر حسابه عبر الحساب الشخصي له بموقع "انستجرام"، وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد، والتي جاءت: ""سنة جديدة سعيدة".

بينما رد ماك اليستر على النجم المصري، حيث كتب: "سنفتقدك يا موميتو، بالتوفيق لك".

ونجح محمد صلاح في تقديم مستويات مميزة مع ليفربول خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 14 هدفًا، ليتساوي مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بينما صنع 8 أهداف.

ووصل صلاح للهدف 150 في البريميرليج بالهدفين الذي سجلهما بالأمس أمام نيوكاسل، حيث أصبح خامس لاعب يصل إلى ذلك الإنجاز مع فريق واحد في المسابقة، بعد الرباعي هاري كين مع توتنهام، سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي، واين روني مع مانشستر يونايتد وتييري هنري مع آرسنال.

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