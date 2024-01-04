عامر حسين: الشيبي مطلوب للتحقيق أمام لجنة الانضباط

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد كرة القدم، أنه بناء على قرار الشئون القانونية فأن محمد الشيبي أصبح مطلوبًا للتحقيق أمام لجنة الانضباط، بعد اللجوء للقضاء في قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "التوصيات الصادرة من الشئون القانونية تم اعتمادها من جانب مجلس اتحاد الكرة".

وأضاف: "دائمًا نسعى لتعديل اللوائح، خصوصا أن البعض يقوم بتفسر المواد بشكل معين، ودائمًا اهتم بهذه الأمور".