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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عامر حسين: الشيبي مطلوب للتحقيق أمام لجنة الانضباط

محمد الشيبي وحسين
محمد الشيبي وحسين الشحات

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد كرة القدم، أنه بناء على قرار الشئون القانونية فأن محمد الشيبي أصبح مطلوبًا للتحقيق أمام لجنة الانضباط، بعد اللجوء للقضاء في قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

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محمد الشيبي للنيابة: حسين الشحات"قاللي هكسر لك رجلك"

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "التوصيات الصادرة من الشئون القانونية تم اعتمادها من جانب مجلس اتحاد الكرة".

وأضاف: "دائمًا نسعى لتعديل اللوائح، خصوصا أن البعض يقوم بتفسر المواد بشكل معين، ودائمًا اهتم بهذه الأمور".

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