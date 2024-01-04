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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يواصل إستعداداته لكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .

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منتخب مصر..موعد وصول المحترفين للانضمام لمعسكر الفراعنة بالعاصمة الادارية

اشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .

كما شارك الثنائي محمد الشناوي و أحمد الشناوي في جزء من التدريبات اليوم ، بناء على رؤية الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا و التأكيد على جاهزية الثنائي للتدريبات بصورة طبيعية .

 

 

 

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