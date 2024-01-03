أنهى المتهم بقتل شقيقه وصديقه بالرصاص داخل مطعم كبابجي شهير بمنطقة أكتوبر، حياته بنفس السلاح، وانتقلت قوات الشرطة فى مكان الحادث.

قاتل شقيقه وصديقه ينهي حياته بنفس السلاح داخل مطعم بأكتوبر

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية داخل مطعم شهير بأكتوبر، ووجود ضحايا ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل كل من: صاحب مدبغة جلد يدعى “أبو السعود. ع” 50 سنة، بطلق ناري بالرأس والبطن، ومحاسب، يدعى “وجدي. ج” 47 سنة، بطلق ناري بالظهر والصدر، وإصابة نجل الأول “يوسف. خ” بطلق ناري في الذراع، وقيام المتهم بقتل نفسه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

النيابة تعاين مسرح جريمة قتل شخص علي يد شقيقه بسبب خلافات مالية بأكتوبر

كما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح جريمة قتل شخص على يد شقيقه رميًا بالرصاص داخل محل كبابجي ملك لأسرتهما في مدينة السادس من أكتوبر، وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان

وكشفت التحقيقات أن إطلاق النار كان أثناء حل مشاكل بين الشقيقين، ورجحت التحقيقات وجود خلافات مالية بينهما.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم استخدم «طبنجة» غير مرخصة في الجريمة، وأثناء إطلاق عيار ناري منها أصيب شخص آخر.

مقتل شخص على يد شقيقه في الجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي بوجود إطلاق نار وسقوط قتيل بمحيط ميدان جهينة في مدينة 6 أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين مقتل صاحب محل كبابجي وأن مرتكب الجريمة الأخ لوجود خلافات بينهما.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان والتأكد من أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة بإجراء التحريات الأمنية اللازمة حول الواقعة وملابساتها، لمباشرة التحقيقات مع المتهم الذي ألقي القبض عليه.

مصرع شاب على يد آخرين في أبو زعبل بالقليوبية

كما لقي شاب مصرعه على أيدي أربعة أشخاص آخرين جراء اندلاع مشاجرة بينه وبين أربعة آخرين بسبب خلاف على أموال جمعية مشتركة بينهما بمنطقة أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بمصرع شاب يدعى عبد الكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.