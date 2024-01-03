تواصل التحقيقات في اتهام التيك توكر كروان مشاكل بسب محامٍ، وتهديده بالخطف، والمتهم على خلفية قضية أخرى وهي نشر الفسق والفجور.

بسبب سب محامي وتهديده بالخطف.. التحقيقات في واقعة حبس كروان مشاكل

وأوضحت التحقيقات أن كروان مشاكل بث فيديو على صفحته الشخصية، وتم تداوله على المواقع والصفحات، وهو يسب محامي ويصفه بالشبشب وبعض الألفاظ النابية، كما أنه هدد المحامي مقيم الدعوى على إحدى القنوات الفضائية بالخطف على الهواء مباشرة.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس التيك توكر "كروان مشاكل" شهرين، بتهمة سب محامي وتهديده بالخطف.

وأضاف المحامي سامح القناوي، أنه اختصم التيك توكر كروان مشاكل في دعواه، لسبه وقذفه عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك وهدده بالخطف والإيذاء.

وقضت المحكمة بالحبس لمدة شهرين في الجنحة رقم 12160 لسنة 2023 على كروان مشاكل، والمتهم فيها بالسب والقذف والتهديد، حيث قدم المحامي حافظة مستندات تحتوي علي التهم، وطلب توقيع أقصى عقوبة على كروان مشاكل - بحسب تأكيده - لافتا إلى أن الحكم صدر بمعاقبة المتهم لمدة شهرين مع الشغل.

وكشفت التحقيقات بان الواقعة حصلت يوم 24 من نوفمبر لعام 2023 على قناة فضائية أثناء تصويره في مكتب أحد ملاك القناة، وقد اكد المخامي ان المتهم قام بالسب والقذف والتهديد بالخطف والإيذاء وسب جهة عملي، المحاماة ـوتهم المدعو كروان مشاكل؛ بتهمه بالسب والقذف، وتهديدي بالخطف بالقوة.