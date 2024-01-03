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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي

المطرب حمو بيكا
المطرب حمو بيكا

كشف الفنان حمو بيكا، تفاصيل رسالته التحذيرية المثيرة للجدل التي وجهها إلى معارفه الذين يطلبون المساعدات المالية منه ومن والدته، قائلا: "قلت لهم مش معايا، قالوا لي مراتك معاها دهب، المفروض إني أبيع لهم الدهب عشان أديهم؟! تعبت نفسيا من الناس اللي بتطلب ببجاحة".

وأضاف بيكا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "إحدى السائلات ليست في حاجة إلى مساعدة، زوجها يسافر خارج مصر ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف ما يحدث معي غريبا، ولو معاكم فلوس بتطلبوا ليه؟!".

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وتابع الفنان: "شقيت وتعبت كثيرا حتى أصل إلى هذه المكانة، ولم أولد مرفها أو أجد أموالا كثيرا تركها لي والدي، لكنني كافحت، أما والدي فقد علمني كيف أكون رجلا يعتمد عليه، ودلوقتي بقيت شايل بيت أبويا واخواتي".

وتابع: "أول ما أريد قوله لهم سيبوا الملك للمالك، هناك الكثير من الأمور الغريبة، فقد تربيت في منطقة شعبية، وكنت أقيم مع أسرتي في غرفة وصالة ومطبخ وحمام".

وأضاف: "كنت أقيم في منطقة الدخيلة، وكنت راضٍ بما قسمه الله لي، ووالدي شقى علينا لجد ما كبرنا، وكنت أدعو الله في كل وقت، وعمري ما بصيت لحاجة مش بتاعتي، ولا قلت لحد اديني".

وأكمل: "اشتغلت كثيرا وشقيت منذ أن كنت في الرابعة العشرة من عمري، وهذا الأمر تاج على رأسي، معملتش حاجة غلط أبدا، ولكن بعد سبوع ابنتي تاج لقيت الناس كلها تتصل بيّ وتقولي إجنا محتاجين وهم مش محتاجين، ولما كنت أقولهم مش معايا يقولوا لي مراتك لابسة ذهب، أنتو مالكم؟!".

وأردف: "لم أكن أحصل على 120 جنيه كيومية، ولكن 11 جنيه، وأحيانا 13 ولم يساعدني أحد ولم أطلب المساعدة من أحد، وكنت أحصل في الأسبوع على 150 تقريبا"، مواصل: "اشتغلت بتاع كشري ونجار مسلح ومبيض محارة وبتاع سيراميك، ومخلتش حاجة إلا واشتغلتها، لكنني كنت أقول الحمد لله أولا وأخيرا".

وواصل: "لم أصل إلى ما أنا عليه الآن بسهولة، وحتى الآن لا ننام أو نرتاح كثيرا، إحنا مبناموش علينا ديون والتزامات وحياة، أنا شغال بصوتي، ولو أصبت بدور برد هقعد في البيت، ولو طلب مني أقاربي مساعدة سأساعدهم طبعا، ونفسي ربنا يديني وأعمل خير كتير، أنا بعمل بس مش ينفع أقول، لكن مينفعش أدي واحد عنده صحة وعافية يشتغل وأسيب ناس تعبانة".
 

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